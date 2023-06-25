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Что стоит знать об эскорт-сопровождении?
Многие люди слышали о такой высокооплачиваемой и достаточно престижной работе, как эскорт. На слуху находятся и знаменитые эскортницы, как Инесса Шевчук или Оксана Самойлова. Но далеко не все понимают, как заработать на эскорте, что для этого нужно сделать.
Чем эскорт отличается от древнейшей профессии?
Поскольку термин “эскорт - это что-то новое, о данном направлении работы бытуют разнообразные мнения. В сфере эскорта могут работать не только девушки модельной внешности, но и женщины с пышными формами. Почему в мире существует подобная услуга? Бизнесмены и предприниматели довольно часто посещают разнообразные мероприятия, званые ужины и светские приемы. В соответствии с действующим этикетом на подобных мероприятиях нужно появляться вместе с прекрасными девушками. К сожалению, не все деловые люди успели жениться либо обзавестись невестой.
Несомненно, мужчина может отказаться от услуг эскортницы и появится на рауте в одиночестве. Но это может стать причиной пересудов. Поэтому они заблаговременно интересуются, кто такая эскортница. Это позволяет им понять, подходит ли им такой вариант.
Какими преимуществами выделяется карьера эскорт-модели?
Не все молодые девушки понимают, что собой представляет эскорт работа https://shpargalka.pro/rabota/eskort/312/. Но все же часть представительниц прекрасного пола выбирают именно это направление. Чем это обусловлено?
- Уникальные финансовые возможности. Основная причина, почему большинство девушек отправляются работать в сферу эскорт-услуг, - это возможность получения отличного заработка. Финансовая выгода во многом зависит от величины спроса, от внешних данных и от многих других аспектов. Если девушка отлично подготовлена, может поговорить на различные темы, а также выполнить множество других действий, то, скорее всего, заработок у нее будет на порядок выше.
- Открытие новых возможностей. Большинство девушек, которые отправляются на работу в эскорт, хотят открыть совершенно новые возможности. Все потому, что в процессе работы нужно будет вести переговоры, постоянно общаться. Постепенно нужно будет изучить все особенности человеческой психологии, что позволит в дальнейшем достичь отличных результатов. Наличие социальных связей можно использовать и в дальнейшем.
- Возможность карьерного роста. Девушки в большинстве случаев самостоятельно принимают решение о том, по какому графику они будут работать. От этого зависит не только успех, но и размеры заработной платы.
Эскорт-сопровождение: кому подходит такая работа?
Эскортницы должны обладать такими данными:
- Привлекательная внешность, хорошая физическая форма. В нее придется вкладывать очень много сил и средств.
- Знание этикета. Девушка должна уметь себя вести в обществе.
- Образование. Девушка должна уметь поддержать беседу, понимать о чем речь, быть в курсе новостей сферы, представителям которой оказывает услуги.
Довольно часто девушки, работающие с определенными бизнесменами или медийными персонами, общаются с ними и в дальнейшем. Обладая полезными знакомствами, можно более стремительно продвигаться по карьерной лестнице. И прибыль в этом случае будет более высокой. В этом можно убедиться лично.