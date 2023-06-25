Что стоит знать об эскорт-сопровождении?

Многие люди слышали о такой высокооплачиваемой и достаточно престижной работе, как эскорт. На слуху находятся и знаменитые эскортницы, как Инесса Шевчук или Оксана Самойлова. Но далеко не все понимают, как заработать на эскорте, что для этого нужно сделать.



Чем эскорт отличается от древнейшей профессии?

Какими преимуществами выделяется карьера эскорт-модели?

Уникальные финансовые возможности. Основная причина, почему большинство девушек отправляются работать в сферу эскорт-услуг, - это возможность получения отличного заработка. Финансовая выгода во многом зависит от величины спроса, от внешних данных и от многих других аспектов. Если девушка отлично подготовлена, может поговорить на различные темы, а также выполнить множество других действий, то, скорее всего, заработок у нее будет на порядок выше.

Открытие новых возможностей. Большинство девушек, которые отправляются на работу в эскорт, хотят открыть совершенно новые возможности. Все потому, что в процессе работы нужно будет вести переговоры, постоянно общаться. Постепенно нужно будет изучить все особенности человеческой психологии, что позволит в дальнейшем достичь отличных результатов. Наличие социальных связей можно использовать и в дальнейшем.

Возможность карьерного роста. Девушки в большинстве случаев самостоятельно принимают решение о том, по какому графику они будут работать. От этого зависит не только успех, но и размеры заработной платы.



Эскорт-сопровождение: кому подходит такая работа?

Привлекательная внешность, хорошая физическая форма. В нее придется вкладывать очень много сил и средств.



Знание этикета. Девушка должна уметь себя вести в обществе.



Образование. Девушка должна уметь поддержать беседу, понимать о чем речь, быть в курсе новостей сферы, представителям которой оказывает услуги.

