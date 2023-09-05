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Что такое мжм и жмж? Как подготовиться и преуспеть в сексе втроем?
Секс втроем - хорошая или плохая идея?
Затем настало время изложить идею своему партнеру. Если он категорически отказывается, нет смысла спорить часами.
Либо он не чувствует себя готовым, либо он слишком ревнив, либо такая практика ему не подходит. Более того, разрыв между фантазией и реальностью может многих обескуражить. Поэтому мы уважаем его желания, потому что нас бы возмутила мысль о том, что наш партнер заставляет нас делать то, чего мы не хотим.
Если он не против этой идеи, но боится, его следует успокоить. Секс втроем не означает, что вам недостаточно любви или вы хотите изменить своему партнёру. Это просто означает, что мы фантазируем об этом и хотим испытать эту фантазию вместе с ним.
Но, возможно, именно вашему парню пришла в голову эта идея. Он давно фантазировал об этом и хотел бы начать действовать.
Есть несколько вариантов. Либо ты тоже хочешь этого и разделяешь его видение секса втроем. Или вы не совсем уверены, что хотите воплотить эту фантазию в жизнь. Поэтому мы обсуждаем это, высказываем свои сомнения и ожидания.
Если вы окончательно решили, что секс втроем не для вас, объясните ему это и двигайтесь дальше. Первое правило секса - никогда не заставлять себя.
Правила секса втроем со своим парнем.
Главное - это общаться до, во время и после секса втроем. Если нас что-то беспокоит, мы говорим об этом, даже если это означает немного испортить настроение. Иначе этот веселый момент может быстро превратиться в плохое воспоминание, в котором удовольствие уступит место обиде.
К сожалению, секс втроем не лишен риска. Впоследствии один из супругов или оба могут пожалеть об этом.
Они начинают размышлять, вспоминать секс и чувствовать ревность. Чтобы избежать большой ссоры, нет ничего лучше, чем общение.
Если после самоанализа вы поймете, что секс втроем не для вас, скажите об этом. Таким образом, другой человек знает, что вы не хотите повторения этого опыта, и найдет слова, чтобы успокоить вас.
МЖМ или ЖМЖ - что выбрать?
В зависимости от пола участников, есть несколько вариантов секса втроём:
- МЖМ - это комбинация "мужчина-женщина-мужчина", при которой центром сексуального внимания становится женщина. О том, что такое МЖМ и о впечатлениях девушек можно почитать на сайте https://dnevnichok.club/tag/mzhm/. Здесь есть множество интересных историй о страстных приключениях, курортных романах и пикантные рассказы 18+.
- ЖМЖ - другой вариант, при котором в процессе принимают участие две женщины и один мужчина. Излюбленный выбор мужчин - позволит воплотить сексуальные фантазии, а также получить удовольствие сразу от двух партнёрш.
Как организовать секс втроем?
Поэтому вы должны выбрать того, с кем вам комфортно, с кем вы ладите и кто вас привлекает. Лучше всего, если они будут одиноки и не слишком близки с вами, чтобы избежать конфликтов. Чтобы облегчить задачу, существуют специализированные сайты или приложения для знакомств.
Вне зависимости от того МЖМ это или ЖМЖ - прежде чем начать это мероприятие, важно, чтобы у всех было хорошее настроение. Это можно сделать с помощью хорошей еды, напитка в баре, фильма...
Мы разговариваем, мы соблазняем, мы прижимаемся друг к другу, мы повышаем сексуальное напряжение между партнерами. А когда все продолжается в спальне, все уже возбуждены.
Комфорт каждого имеет первостепенное значение, поэтому подумайте о смене постельного белья, включите расслабляющую музыку и включите приглушенное освещение. И прежде всего, вам следует взять с собой презервативы и лубрикант. Вы должны менять их с каждым партнером.
Главное - это позволить себе увлечься своими желаниями, желаниями других людей и, прежде всего, общаться!