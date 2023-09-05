Что такое мжм и жмж? Как подготовиться и преуспеть в сексе втроем?

Секс втроем - хорошая или плохая идея?

Правила секса втроем со своим парнем.

МЖМ или ЖМЖ - что выбрать?

МЖМ - это комбинация "мужчина-женщина-мужчина" , при которой центром сексуального внимания становится женщина. О том, что такое МЖМ и о впечатлениях девушек можно почитать на сайте https://dnevnichok.club/tag/mzhm/. Здесь есть множество интересных историй о страстных приключениях, курортных романах и пикантные рассказы 18+.



- это комбинация , при которой центром сексуального внимания становится женщина. О том, что такое МЖМ и о впечатлениях девушек можно почитать на сайте https://dnevnichok.club/tag/mzhm/. Здесь есть множество интересных историй о страстных приключениях, курортных романах и пикантные рассказы 18+. ЖМЖ - другой вариант, при котором в процессе принимают участие две женщины и один мужчина. Излюбленный выбор мужчин - позволит воплотить сексуальные фантазии, а также получить удовольствие сразу от двух партнёрш.

Как организовать секс втроем?

Прежде чем приступить к сексу втроем, необходимо понимать, почему вы хотите это сделать. Чтобы скрасить вашу жизнь как пары? Чтобы попробовать новые сексуальные практики? Просто так? Эти несколько минут самоанализа уже позволяют нам понять, действительно ли мы хотим осуществить эту фантазию.Затем настало время изложить идею своему партнеру. Если он категорически отказывается, нет смысла спорить часами.Либо он не чувствует себя готовым, либо он слишком ревнив, либо такая практика ему не подходит. Более того, разрыв между фантазией и реальностью может многих обескуражить. Поэтому мы уважаем его желания, потому что нас бы возмутила мысль о том, что наш партнер заставляет нас делать то, чего мы не хотим.Если он не против этой идеи, но боится, его следует успокоить. Секс втроем не означает, что вам недостаточно любви или вы хотите изменить своему партнёру. Это просто означает, что мы фантазируем об этом и хотим испытать эту фантазию вместе с ним.Но, возможно, именно вашему парню пришла в голову эта идея. Он давно фантазировал об этом и хотел бы начать действовать.Есть несколько вариантов. Либо ты тоже хочешь этого и разделяешь его видение секса втроем. Или вы не совсем уверены, что хотите воплотить эту фантазию в жизнь. Поэтому мы обсуждаем это, высказываем свои сомнения и ожидания.Если вы окончательно решили, что секс втроем не для вас, объясните ему это и двигайтесь дальше. Первое правило секса - никогда не заставлять себя.Для успешного секса втроем с вашим парнем необходимо заранее установить некоторые правила. Например, если вы не хотите видеть, как ваш партнер целуется с другой девушкой, вы должны сказать ему об этом, и наоборот.Главное - это общаться до, во время и после секса втроем. Если нас что-то беспокоит, мы говорим об этом, даже если это означает немного испортить настроение. Иначе этот веселый момент может быстро превратиться в плохое воспоминание, в котором удовольствие уступит место обиде.К сожалению, секс втроем не лишен риска. Впоследствии один из супругов или оба могут пожалеть об этом.Они начинают размышлять, вспоминать секс и чувствовать ревность. Чтобы избежать большой ссоры, нет ничего лучше, чем общение.Если после самоанализа вы поймете, что секс втроем не для вас, скажите об этом. Таким образом, другой человек знает, что вы не хотите повторения этого опыта, и найдет слова, чтобы успокоить вас.Какой из вариантов выбрать - это сугубо предпочтения инициаторов секса втроём, партнёры должны совместно оговорить третьего участника.Далее вам нужно выбрать, с кем заняться сексом втроем. Но вы должны обсудить это заранее и договориться.Поэтому вы должны выбрать того, с кем вам комфортно, с кем вы ладите и кто вас привлекает. Лучше всего, если они будут одиноки и не слишком близки с вами, чтобы избежать конфликтов. Чтобы облегчить задачу, существуют специализированные сайты или приложения для знакомств.Вне зависимости от того МЖМ это или ЖМЖ - прежде чем начать это мероприятие, важно, чтобы у всех было хорошее настроение. Это можно сделать с помощью хорошей еды, напитка в баре, фильма...Мы разговариваем, мы соблазняем, мы прижимаемся друг к другу, мы повышаем сексуальное напряжение между партнерами. А когда все продолжается в спальне, все уже возбуждены.Комфорт каждого имеет первостепенное значение, поэтому подумайте о смене постельного белья, включите расслабляющую музыку и включите приглушенное освещение. И прежде всего, вам следует взять с собой презервативы и лубрикант. Вы должны менять их с каждым партнером.Главное - это позволить себе увлечься своими желаниями, желаниями других людей и, прежде всего, общаться!